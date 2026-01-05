La Juve corre ai ripari | arriva un ex Inter in prestito fino a giugno

La Juventus annuncia l’arrivo di un ex giocatore dell’Inter, in prestito fino a giugno. Questa operazione rientra nelle strategie di rafforzamento della rosa in vista della seconda parte della stagione. Il nuovo acquisto, che ha già avuto esperienze importanti nel calcio italiano, rappresenta un’opportunità per la squadra di migliorare le proprie prestazioni. La società ufficializza così un intervento mirato per consolidare il reparto offensivo.

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: l'ultimo nome per rinforzare l'attacco è davvero sorprendente. Dopo il deludente pari interno contro il Lecce, la Juve è al lavoro in vista dell'anticipo della 19esima giornata di Serie A sul campo del Sassuolo, in programma domani sera alle ore 20:45. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, monitora con attenzione anche il mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dzeko (LaPresse) – Calciomercato.it L'obiettivo primario rimane un regista capace di velocizzare la manovra, ma occhio anche all' attacco dove potrebbero esserci grandi novità.

