Con Alan De Luca gratis a scuola di teatro - le info

Grazie alla disponibilità di Alan De Luca, noto showman napoletano, è attivo un laboratorio di teatro gratuito in città. Questa iniziativa offre l'opportunità di approfondire le tecniche teatrali e sviluppare abilità artistiche in un contesto formativo e accessibile. Per partecipare, sono disponibili informazioni dettagliate su modalità di iscrizione e calendario degli incontri.

Grazie alla disponibilità del noto showman napoletano Alan De Luca, in città è operativo un laboratorio di teatro completamente gratuito.Dove si trovaIl corso con Alan De Luca si tiene tutti i venerdì, dalle 17.00 alle 18.30, negli spazi dell'ex Lanificio Sava, in piazza Enrico De Nicola n.46. Un laboratorio di teatro gratuito per i giovani con Alan De LucaDal 19 settembre 2025 è iniziato, grazie alla disponibilità del noto attore napoletano Alan De Luca, un laboratorio di teatro pensato per giovani dai 12 ai 16 anni. Il corso è gratuito e si tiene nei ...

