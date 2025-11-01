I settant’anni dell’istrione Alan De Luca
Ieri sera 31 Ottobre si è tenuta la festa per i 70 anni di Alan De Luca da Mimì al Centro Direzionale, tra una gustosa cena e decine di ospiti e amici che hanno rappresentato la storia di Michele ( il suo vero nome ) dalle radio libere ai villaggi turistici a Tele Garibaldi con tanto di personaggi da lui interpretati primo ad arrivare direttamente dal Chocoland è stato Lino D’Angiò, imitatore dell’uscente governatore della Campania De Luca. A seguire via Amedeo Colella con una delle sue storie sulla città con tanto di Detti e Leggende. Elena Vittoria la sciantosa truccatissima da Halloween, Angelo di Gennaro compagno di mille battaglie sui palchi di mezza Italia, la ditirambica Lucia Cassini, l’immarcescibile Rosaria De Cicco in gran forma, Alessandro Siani e Francesco Albanese, l’ex sindaco di Napoli De Magistris, Rosalia Porcaro, una generazione attuale e Boomer della scuola per attori del nostro istrione che tra una portata e l’altra ha intrattenuto simpaticamente tutti gli amici appartenenti alla sua storia di vita. 🔗 Leggi su Parlami.eu
