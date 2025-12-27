NAPOLI – Domenica 28 dicembre, alle ore 18:00, la Stagione 2025-2026, del Teatro CortéSe ai Colli Aminei sotto la Direzione Artistica di Anna Sciotti per Ente A.R.T.I. Teatro e Musica APS, con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, propone uno spettacolo all’insegna della tradizione e del divertimento partenopeo. Sul palco Alan De Luca presenta “43 ‘Onna pereta fore ‘o balcone”. Una serata travolgente che unisce comicità, musica e folklore napoletano. Ad accompagnarlo, un cast travolgente composto dalla sciantosa Elena Vittoria, dal comico Ciro Coppola e da Patrizia Zenga, pronti a regalare al pubblico un’esperienza ricca di sorprese. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al Teatro CortéSe Alan De Luca con la sua tombolata-show

Leggi anche: I settant’anni dell’istrione Alan De Luca

Leggi anche: Al Teatro CortéSe, Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti Mannari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Teatro Bracco, nel week end Lino D’Angiò ed Alan De Luca con “E che Teatro!” - NAPOLI – La voglia di ricominciare dopo i tempi bui del lockdown rappresenta la principale leva emotiva per un’allegra compagnia di artisti, che – pur avendo una formazione e delle sensibilità diverse ... napolivillage.com

«E che teatro!» sbarca in tv con Lino D’Angiò e Alan De Luca - Voluto e sostenuto dal pubblico, a cui si sono poi uniti tanti artisti e esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, “E che teatro! stylo24.it

Augusteo, Lino D’Angiò e Alan De Luca in scena con lo spettacolo “E che Teatro!” - NAPOLI – Al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, da martedì 26 aprile a domenica 1 maggio 2022, Lino D’Angiò e Alan De Luca saranno in scena con lo spettacolo “E che Teatro! napolivillage.com

Dal 23 al 25 GENNAIO - 2026 al Piccolo Teatro dell’Arte, Roma Dopo il successo di “CORTI D’ESTATE”, arriva “ ’: :”, una rassegna dedicata ai corti teatrali che pone al centro il tema delle relazioni personali. Direzi - facebook.com facebook