Il presidente Zaia condanna con fermezza gli insulti rivolti a Nicol Delago per aver utilizzato il ladino, sottolineando come ogni forma di discriminazione linguistica sia inaccettabile. È fondamentale rispettare la diversità culturale e linguistica, riconoscendo il valore di ogni patrimonio identitario. Questa condanna rappresenta un invito alla sensibilità e al rispetto reciproco, elementi essenziali per una società inclusiva e rispettosa delle differenze.

“Non esiste, e non deve mai esistere, che un'atleta venga insultata e sbeffeggiata per aver usato la propria lingua madre. Quanto accaduto a Nicol Delago è grave, inaccettabile e dice molto più di chi insulta che di chi viene attaccato.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Insultare Nicol Delago perché parla #ladino è grave."

Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Insultare #nicoledelago perché parla #ladino è grave."Il presidente Zaia ha condannato fermamente gli insulti rivolti a Nicole Delago per aver parlato in ladino, sottolineando come ogni forma di discriminazione linguistica sia inaccettabile.

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleIl Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Comunicato Stampa: Venezuela. Presidente Zaia:Liberato Alberto Trentini.Una notizia meravigliosa che riempie di gioia; Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, Presidente Zaia: Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice; CRV - Presidente Zaia: Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova'; Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026.

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleLo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il ... iltempo.it

Comunicato Stampa: Presidente Zaia: Insultare #nicoledelago perché parla #ladino è grave.Non esiste, e non deve mai esistere, che un'atleta venga insultata e sbeffeggiata per aver usato la propria lingua madre. Quanto accaduto a Nicole ... iltempo.it

A parte lo stile da comunicato stampa, l’entusiasmo di Orazio Iacono è chiaro: “Aggiungiamo un tassello fondamentale all’interno della nostra filiera” che “rafforza il posizionamento del Gruppo Hera nei due settori strategici water e waste” - facebook.com facebook

L’Associazione nazionale magistrati ha emesso un comunicato stampa per criticare il ministro Nordio al termine delle sue comunicazioni in Parlamento sulla giustizia. Come un qualunque partito di opposizione x.com