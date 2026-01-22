Comunicato Stampa | Presidente Zaia | Insultare #nicoledelago perché parla #ladino è grave

Il presidente Zaia ha condannato fermamente gli insulti rivolti a Nicole Delago per aver parlato in ladino, sottolineando come ogni forma di discriminazione linguistica sia inaccettabile. È importante rispettare le diversità culturali e linguistiche, promuovendo un dialogo rispettoso e inclusivo. La tutela delle lingue minoritarie rappresenta un valore fondamentale per la coesione sociale e il rispetto delle identità locali.

"Non esiste, e non deve mai esistere, che un'atleta venga insultata e sbeffeggiata per aver usato la propria lingua madre. Quanto accaduto a Nicole Delago è grave, inaccettabile e dice molto più di chi insulta che di chi viene attaccato."

Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso"Il presidente Zaia esprime preoccupazione per l'aggressione subito dal direttore di Tg Medianordest, Luigi Bacialli, avvenuta nel centro storico di Treviso.

Comunicato Stampa: Presidente Zaia all'inaugurazione dell'Istituto penale per i minorenni di RovigoIl Presidente Zaia ha partecipato all'inaugurazione dell’Istituto penale per i minorenni di Rovigo, sottolineando l’importanza di un luogo che concilia la necessità di garantire la certezza della pena con l’opportunità di un percorso di reinserimento.

