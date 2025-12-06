La differenziata decolla Ecco i Comuni ’ricicloni’

Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 la percentuale media di differenziazione è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente attestandosi al 68,28%. In numeri assoluti, a fronte di un lieve incremento dei rifiuti urbani, arrivati a 2,28 milioni di tonnellate (+1,2% rispetto al 2023) si è ridotta di 26mila tonnellate la parte non differenziata ed è aumentata di oltre 53mila tonnellate quella differenziata. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’ambiente, David Barontini durante il Forum dell’economia circolare di Legambiente tenutosi a Montemurlo, nel corso della giornata di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La differenziata decolla. Ecco i Comuni ’ricicloni’

