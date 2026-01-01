Commercialisti Arezzo | Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordine

Manuel Cesari si propone come candidato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo. Con un percorso professionale consolidato, intende contribuire allo sviluppo della categoria e alla tutela delle competenze dei professionisti locali. La sua candidatura rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo dei commercialisti nel contesto economico e sociale di Arezzo, promuovendo iniziative di aggiornamento e collaborazione tra gli iscritti.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine. Manuel Cesari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha ufficialmente presentato la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, in vista delle elezioni che si terranno il 15 e 16 gennaio 2026. La candidatura nasce all’interno di un progetto condiviso con un gruppo di colleghi, denominato “Professione Futura”, maturato nella consapevolezza del ruolo sempre più centrale che il commercialista e l’esperto contabile svolgono oggi come punto di raccordo tra territorio, impresa, società civile, istituzioni e pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordine Leggi anche: Commercialisti di Napoli Nord, Corbello candidato alla presidenza Leggi anche: Commercialisti, Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine di Napoli Nord La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordine - Manuel Cesari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha ufficialmente presentato la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esper ... lanazione.it

Imprenditore e uomo di sport. Sansepolcro e Arezzo in lutto per la scomparsa di Cesari - A capo di un’azienda cartaria che gestiva coi figli , avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 16 dicembre. lanazione.it

AREZZO. A JACOPO FINOCCHI LA BORSA DI STUDIO INTITOLATA A LUIGI VIGNAROLI PROMOSSA DA FONDAZIONE E ODINE DEI COMMERCIALISTI SUPPORTATA DA LA FERROVIARIA SPA Il dottor Jacopo Finocchi si è aggiudicato la terza edizione d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.