Manuel Cesari si propone come candidato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Arezzo. Con un percorso professionale consolidato, intende contribuire allo sviluppo della categoria e alla tutela delle competenze dei professionisti locali. La sua candidatura rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo dei commercialisti nel contesto economico e sociale di Arezzo, promuovendo iniziative di aggiornamento e collaborazione tra gli iscritti.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine. Manuel Cesari, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha ufficialmente presentato la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo, in vista delle elezioni che si terranno il 15 e 16 gennaio 2026. La candidatura nasce all’interno di un progetto condiviso con un gruppo di colleghi, denominato “Professione Futura”, maturato nella consapevolezza del ruolo sempre più centrale che il commercialista e l’esperto contabile svolgono oggi come punto di raccordo tra territorio, impresa, società civile, istituzioni e pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

