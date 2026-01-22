Recentemente, si osserva un rallentamento nelle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia. Questo cambiamento potrebbe essere legato a un accordo che, almeno temporaneamente, potrebbe garantire alla presenza americana alcune basi militari sull’isola, simile a quanto avviene a Cipro. La situazione evidenzia un atteggiamento più cauto nelle discussioni sulla sovranità groenlandese, riflettendo possibili strategie diplomatiche o negoziali in corso.

Almeno per ora, grazie a un accordo che potrebbe prevedere la sovranità americana su alcune basi militari, come succede a Cipro Trump aveva trascorso settimane a minacciare di prendere la Groenlandia con la forza, e aveva imposto dazi del 10 per cento contro i paesi europei che si erano opposti ai suoi piani. Mercoledì al Forum di Davos, in Svizzera, Trump ha dapprima ritirato la minaccia della forza, poi ha annullato anche i dazi. Ha detto che lui e Mark Rutte, il segretario generale della NATO, avevano trovato «lo schema di un futuro accordo» sulla Groenlandia: l’accordo, secondo Trump, sarebbe «davvero fantastico», ma non sono stati dati molti dettagli su cosa preveda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è che Trump si è dato una calmata sulla Groenlandia

Donald Trump, non si arrende sulla Groenlandia: “Dobbiamo averla”Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti la Groenlandia hanno riacceso le tensioni tra gli Stati Uniti e le nazioni interessate.

Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia

Trump scherza sugli occhiali da sole di Macron, ma lo scontro è tutt’altro che leggeroAl vertice di Davos Donald Trump prende di mira Emmanuel Macron tra ironie sugli occhiali da sole, minacce di dazi su vino e champagne e tensioni su Groenlandia e politica europea ... msn.com

Com’è andato l’incontro fra Zelensky e Trump a Mar-a-LagoDomenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, per parlare del nuovo piano in venti punti per ... ilpost.it

Francesco Giubilei. . L’Unione europea in questi anni ha dato priorità al Green deal, alle politiche pro immigrazione, a “resilienza e inclusività” abbracciando il woke, una deriva autodistruttiva di cui ora paghiamo le conseguenze. Dice bene Trump a Davos. - facebook.com facebook

“Se succede qualcosa, faremo saltare in aria l’intero Paese. Ho dato istruzioni molto precise: li cancelleranno dalla faccia della Terra”. Lo ha dichiarato Trump in un’intervista su NewsNation rispondendo alla domanda della giornalista sulla situazione in Iran e x.com