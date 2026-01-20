Donald Trump non si arrende sulla Groenlandia | Dobbiamo averla

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti la Groenlandia hanno riacceso le tensioni tra gli Stati Uniti e le nazioni interessate. L’ex presidente statunitense ha ribadito il suo interesse per l’isola, sottolineando l’importanza strategica e geopolitica della regione. La questione solleva interrogativi su possibili sviluppi futuri e sulle implicazioni delle politiche americane in questa area del Nord Atlantico.

Continuano le tensioni sulla Groenlandia, con Donald Trump che non sembra voler arretrare rispetto alle sue mire sull’isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari. Il presidente degli Stati Uniti, quindi, non si arrende sull’obiettivo di prendere il controllo dell’isola danese. “Dobbiamo averla” – Intervistato dai giornalisti in Florida, Trump ha ammesso che, secondo lui, i leader europei non “opporranno troppa resistenza” al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Inoltre, il presidente americano ha una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi in risposta al rifiuto del suo omologo, Emmanuel Macron, di aderire al Board of Peace per Gaza.🔗 Leggi su Dailynews24.it Groenlandia, Trump: dobbiamo averla per la sicurezza nazionaleL’interesse per la Groenlandia si inserisce nel dibattito sulla sicurezza nazionale, considerando la presenza di attività navali di Russia e Cina lungo le sue coste. Groenlandia, Trump: “Dobbiamo averla. I funzionari danesi non ci vanno nemmeno”. Media: Nato non condivide informazioni di intelligence sull’isola con gli UsaIn vista del Forum di Davos, Donald Trump ha riaffermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola e le difficoltà nel negoziare con i funzionari danesi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia, non invaderla Argomenti discussi: Un anno di Trump: l’Occidente non è più lo stesso; Trump al premier norvegese: Senza Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace; Groenlandia, Trump: Dobbiamo averla, non ci sarà troppa resistenza; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen. Donald Trump: Sulla Groenlandia non si torna indietro. I leader europei non opporranno resistenzaIl presidente americano schernisce i leader europei e annuncia un incontro sul tema a Davos. Su Truth pubblica immagini modificate dall'Ai. In una si ... huffingtonpost.it L'amo, non l'amo. Meloni ha un problema: stavolta deve dire a Trump sì o noIl presidente a Davos vorrà dalla premier una risposta: aderisce al Board of Peace? Si tratta di scegliere fra Ue e Usa, fra l’Onu e la nuova ... huffingtonpost.it La mossa arriva dopo che sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro otto Paesi europei che non sostengono i suoi piani di acquisizione della Groenlandia https://l.euronews.com/uWPi - facebook.com facebook Mentre si discute delle poltrone nel “Board of Peace” per Gaza di Donald Trump, non c’è pace per la popolazione palestinese. Violenze in aumento, occupazione, discriminazioni: il governo israeliano continua ad agire indisturbato. Ci auguriamo che il govern x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.