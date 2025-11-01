Napoli Suv si schianta contro una volante | morto un poliziotto | Arrestato l' automobilista che si era dato alla fuga | positivo ai test sulla droga

1 nov 2025

L'auto di pattuglia è precipitata in un dirupo dopo lo scontro. Un secondo agente è rimasto ferito gravemente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

