Giorgio Chiellini sul lancio di sassi contro l' autobus della Juventus a Napoli | Tutto tranquillo

Momenti di tensione all'arrivo della Juventus a Napoli: l'autobus che trasportava i giocatori è stato oggetto di un lancio di sassi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giorgio Chiellini sul lancio di sassi contro l'autobus della Juventus a Napoli: "Tutto tranquillo"

I Chora & Will Days alle OGR per raccontare il “Tempo”: tra gli ospiti c'è anche Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini eletto consigliere di Lega in Figc

Giorgio Chiellini entra nel Consiglio Federale FIGC: eletto consigliere in quota Serie A

Napoli-Juventus: sassi contro il pullman bianconero, vetri danneggiati - Secondo quanto riporta Dazn, durante il tragitto verso lo stadio Diego Armando Maradona, il pullman bianconero è stato colpito da un lancio di pi ... msn.com scrive

Elkann in tribuna, Del Piero acclamato, Chiellini in rampa di lancio: iniezioni di juventinità per la rinascita della Signora - La prima Juventus di Igor Tudor ha vinto, che è la cosa più importante in questo momento, ma non è che abbia fatto impazzire i tifosi. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Chiellini nella bufera, diventa proprietario del Los Angeles Fc. I tifosi della Juventus infuriati: “Chi pensa a noi? Dimettiti” - Evidentemente il ruolo di direttore della Football Strategy, qualsiasi cosa voglia dire, non era abbastanza. Come scrive ilfattoquotidiano.it