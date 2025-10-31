Lancio di sassi contro un' auto a Fratte indagini in corso | Erano in quattro

Quattro ragazzi hanno lanciato dei sassi contro un'automobile in transito ieri sera, intorno alle 22:30, in Piazza Matteo Galdi a Salerno, nel quartiere Fratte. Dopo aver colpito la vettura, i giovani si sono rapidamente dati alla fuga. L'automobilista, alla guida del veicolo, ha prontamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

