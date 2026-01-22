Città della Scienza un weekend per divertirsi e imparare con i robot | il programma

A Città della Scienza, nel weekend, è possibile scoprire Aphel, un robot umanoide che accoglie i visitatori con un saluto digitale, aiuta a orientarsi tra gli spazi e favorisce un’interazione naturale attraverso espressioni, luci, gesti e sguardi. Un’occasione per divertirsi e imparare, esplorando le potenzialità della robotica in un ambiente coinvolgente e educativo.

Da sabato 24 gennaio 2026, a Città della Scienza arriva Aphel, un robot umanoide pensato per arricchire l'esperienza dei visitatori. Accoglierà il pubblico con un benvenuto digitale, supporterà l'orientamento negli spazi e favorirà un'interazione naturale e coinvolgente grazie a espressioni, luci, gesti e sguardi. Aphel debutta a Corporea come primo passo del percorso di rinnovamento del museo previsto per il 2026, offrendo una comunicazione immediata e accessibile a tutte le fasce d'età. La sua introduzione rappresenta un'importante innovazione nella divulgazione scientifica, permettendo ai visitatori di sperimentare concretamente l'interazione uomo-macchina e di avvicinarsi ai temi della robotica e dell'intelligenza artificiale.

