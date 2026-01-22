Città 30 stretta tra giudici e politica

La recente decisione del Tar di annullare la delibera sulla città 30 mette in luce le complesse dinamiche tra giudici e politica. Pur essendo favorevole all’annullamento, questa vicenda solleva riflessioni più profonde sui processi decisionali e sulle implicazioni per la comunità. Un episodio che invita a considerare attentamente il ruolo delle istituzioni e le conseguenze delle scelte amministrative.

Leggo che il Tar ha annullato la delibera della giunta sulla città 30. Da sempre contrario a tale provvedimento, dovrei esserne contento, ma non è così. Non sono contento che un magistrato si arroghi il diritto di sovvertire un provvedimento assunto da un organismo elettivo. L’unico giudice sugli atti di governo è l’elettore che, se li condivide, confermerà la fiducia a chi li ha emessi, diversamente li respingerà con il voto. Massimo Franceschi Risponde Beppe Boni È vero che i magistrati spesso invadono il campo della politica anche ribaltando scelte del governo centrale. Nel caso dell’annullamento di Città 30 a Bologna si tratta di un fatto amministrativo e quindi forse più calzante ad una decisione delle toghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, il giudici del Tar annullano il provvedimento sui 30 km/h in cittàIl Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la limitazione a 30 kmh nel centro città.

I giudici vogliono spostare il voto per tenersi stretta la poltronaI giudici stanno considerando di posticipare il voto sul referendum, apparentemente per ragioni procedurali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La plus grande chasse à l’homme de l’histoire | Pablo Escobar

Argomenti discussi: Zona 30 a Roma, viaggio nella città tra curiosità e timore: le multe solo ai distratti; Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna, perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambia; Bologna Zona 30 free: sentenza storica o incidente di percorso?.; Virtus-Stella Rossa, stretta della Prefettura sulla vendita dei biglietti per il match di Eurolega. Scopri il perché.

La nuova mappa di Bologna Città 30. Dalle radiali fino ai viali: ecco dove decade il limiteLa velocità ridotta resta in vigore solo dove la misura è partita prima del 2024. Tornano a 50 all’ora le strade simbolo della rivoluzione voluta dal Comune. Da via Andrea Costa a via Saragozza, fino ... msn.com

Bologna città 30, il Tar annulla limiti di velocità del Comune/ Violate norme sulla competenza regolatoriaOrdinanza Bologna città 30 annullata dal Tar dell'Emilia Romagna, ma il sindaco annuncia: proseguiremo con i provvedimenti sui limiti di velocità ... ilsussidiario.net

Sicurezza, Sanremo guarda al piano Piantedosi: zone rosse temporanee e stretta sui comportamenti a rischio La città segue il vertice di governo. Intanto proseguono i controlli della Polizia Locale e si prepara una task force su locali e attività - facebook.com facebook