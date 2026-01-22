Città 30 stretta tra giudici e politica

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente decisione del Tar di annullare la delibera sulla città 30 mette in luce le complesse dinamiche tra giudici e politica. Pur essendo favorevole all’annullamento, questa vicenda solleva riflessioni più profonde sui processi decisionali e sulle implicazioni per la comunità. Un episodio che invita a considerare attentamente il ruolo delle istituzioni e le conseguenze delle scelte amministrative.

Leggo che il Tar ha annullato la delibera della giunta sulla città 30. Da sempre contrario a tale provvedimento, dovrei esserne contento, ma non è così. Non sono contento che un magistrato si arroghi il diritto di sovvertire un provvedimento assunto da un organismo elettivo. L’unico giudice sugli atti di governo è l’elettore che, se li condivide, confermerà la fiducia a chi li ha emessi, diversamente li respingerà con il voto. Massimo Franceschi Risponde Beppe Boni È vero che i magistrati spesso invadono il campo della politica anche ribaltando scelte del governo centrale. Nel caso dell’annullamento di Città 30 a Bologna si tratta di un fatto amministrativo e quindi forse più calzante ad una decisione delle toghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Bologna, il giudici del Tar annullano il provvedimento sui 30 km/h in cittàIl Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la limitazione a 30 kmh nel centro città.

I giudici vogliono spostare il voto per tenersi stretta la poltronaI giudici stanno considerando di posticipare il voto sul referendum, apparentemente per ragioni procedurali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La plus grande chasse à l’homme de l’histoire | Pablo Escobar

Video La plus grande chasse à l’homme de l’histoire | Pablo Escobar

Argomenti discussi: Zona 30 a Roma, viaggio nella città tra curiosità e timore: le multe solo ai distratti; Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna, perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambia; Bologna Zona 30 free: sentenza storica o incidente di percorso?.; Virtus-Stella Rossa, stretta della Prefettura sulla vendita dei biglietti per il match di Eurolega. Scopri il perché.

città 30 stretta traLa nuova mappa di Bologna Città 30. Dalle radiali fino ai viali: ecco dove decade il limiteLa velocità ridotta resta in vigore solo dove la misura è partita prima del 2024. Tornano a 50 all’ora le strade simbolo della rivoluzione voluta dal Comune. Da via Andrea Costa a via Saragozza, fino ... msn.com

città 30 stretta traBologna città 30, il Tar annulla limiti di velocità del Comune/ Violate norme sulla competenza regolatoriaOrdinanza Bologna città 30 annullata dal Tar dell'Emilia Romagna, ma il sindaco annuncia: proseguiremo con i provvedimenti sui limiti di velocità ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.