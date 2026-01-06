I giudici vogliono spostare il voto per tenersi stretta la poltrona.

I giudici stanno considerando di posticipare il voto sul referendum, apparentemente per ragioni procedurali. Tuttavia, si ipotizza che questa mossa possa essere un tentativo del CSM di sfruttare i tempi dei decreti attuativi della riforma, con l’obiettivo di mantenere il controllo e la posizione di potere. La questione rimane al centro di un acceso dibattito sulla trasparenza e sull'indipendenza delle istituzioni giudiziarie.

La battaglia sulla data del referendum cela il tentativo del Csm di sfruttare i tempi tecnici dei decreti attuativi della riforma. E rinnovare l’organo di autogoverno con le regole vecchie, evitando i sorteggi ammazza-correnti. Sono passati più di due mesi dal giorno in cui il Parlamento ha approvato la riforma della giustizia, ma ancora non si conosce la data nella quale gli italiani saranno chiamati a confermare o meno nell’urna la sua validità, passaggio reso obbligatorio dal fatto che in Aula non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi. Vi risparmio il perché e il percome di questo stallo: parliamo infatti di tecnicismi degni di Azzeccagarbugli, avvocato manzoniano delle cause perse più attento al proprio interesse che a quello del cliente, cioè - nel caso in questione - a quello dei magistrati rispetto a quello dei cittadini. 🔗 Leggi su Laverita.info

