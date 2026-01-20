Bologna il giudici del Tar annullano il provvedimento sui 30 km h in città

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la limitazione a 30 kmh nel centro città. La decisione è arrivata in seguito al ricorso di due tassisti, che avevano contestato la misura. La sentenza evidenzia come i provvedimenti di regolamentazione della viabilità debbano rispettare specifici parametri e procedure. La questione potrebbe influire sulle future politiche di mobilità urbana nel capoluogo emiliano.

AGI - Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la ' Città 30 '. I tassisti – spiega la sentenza del Tar - “lamentavano il fatto che l’imposizione generalizzata del limite dei trenta chilometri orari avrebbe comportato tempi di percorrenza quasi doppi, con la conseguente riduzione del numero delle chiamate a cui rispondere e notevole contrazione del guadagno, per buona parte legato alla quota fissa richiesta per ogni corsa che va dai 3,40 euro ai 6,10 euro o addirittura 11,00 euro dall’aeroporto”. 🔗 Leggi su Agi.it

