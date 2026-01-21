Cosa succede ora con Bologna Città 30? Il dubbio limbo e i nuovi provvedimenti strada per strada

Bologna Città 30 prosegue senza ricorso, in seguito alle recenti decisioni del Tar. La città si prepara ad attuare i nuovi provvedimenti, strada per strada, rispettando le indicazioni giudiziarie. La questione rimane al centro del dibattito, mentre si definiscono le modalità di attuazione e le eventuali modifiche future. Questi sviluppi segnano un passaggio importante nel percorso di regolamentazione della mobilità urbana a Bologna.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Bologna Città 30 va avanti. “Non faremo ricorso, ci adegueremo alle prescrizioni del Tar”. Il sindaco Matteo Lepore dopo la sentenza del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna presentato da due tassisti bolognesi fa sapere, quindi, che si adeguerà dettagliando i nuovi limiti “strada per strada”, come chiesto nella pronuncia dei giudici e dalla direttiva del 2024 del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il Tar boccia Città 30, il sindaco di Bologna: "Non faremo ricorso" Bologna 30 bocciata dal Tar: sei d’accordo? Vota il sondaggio Bologna a 30 all’ora: via alla ‘fase 2’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

