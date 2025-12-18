Renzo Iorio nuovo presidente di Federterme Confindustria

L'Assemblea di Federterme Confindustria ha scelto Renzo Iorio come nuovo presidente, incarico che lo vede guidare il sistema termale italiano, un settore storico attivo dal 1919. Succede a Massimo Caputi di Terme&Spa Italia, portando con sé esperienza e visione per valorizzare e innovare il comparto termale nazionale. Un momento di rinnovamento e crescita per l’industria delle acque termali in Italia.

“L’ Assemblea di Federterme Confindustria ha eletto Renzo Iorio nuovo presidente dell’Associazione che rappresenta il sistema termale italiano, attiva dal 1919, che succede a Massimo Caputi (Terme&Spa Italia). Accanto al presidente, l’Assemblea ha inoltre nominato vicepresidenti: Marina Lalli (Terme di Margherita di Savoia), Giancarlo Carriero (Albergo Regina Isabella- Resort & Health Spa), Stefano Iseppi (Terme di Castel San Pietro), Marco Maggia (Ermitage Terme), Stefano Terranova (Acque Albule spa)”. È quanto si legge in una nota di Federterme. “Federterme Confindustria è da sempre punto di riferimento per le politiche attive del settore termale- ha dichiarato il neo Presidente Renzo Iorio- Un settore fondamentale non solo in chiave sanitaria ma che rappresenta un asset strategico anche per il turismo e il benessere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

