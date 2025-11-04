Cisambiente Confindustria elegge Dipiazza miglior sindaco d' Italia
Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è stato premiato dalla direttrice generale di Cisambiente Confindustria, Lucia Leonessi, e dal prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, quale "Miglior sindaco d'Italia" nell'ambito dell'edizione 2025 della Fiera Ecomondo, in svolgimento a Rimini sui temi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
