Cisambiente Confindustria elegge Dipiazza miglior sindaco d' Italia

Triesteprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è stato premiato dalla direttrice generale di Cisambiente Confindustria, Lucia Leonessi, e dal prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, quale "Miglior sindaco d'Italia" nell'ambito dell'edizione 2025 della Fiera Ecomondo, in svolgimento a Rimini sui temi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

