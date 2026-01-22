Circolo Ronconi via al torneo Open Duello tra i big Bronzetti e Bagnolini

Al Circolo Tennis Alberto Ronconi di Cesena prende il via il tradizionale Torneo Open maschile, evento di riferimento nel panorama locale. Organizzato in collaborazione con l’Agenzia d’Affari di Cesena e Cesenatico, il torneo vede tra i protagonisti i favoriti Bronzetti e Bagnolini. Un appuntamento che conferma la sua importanza nel calendario tennistico della regione, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un’occasione di confronto e sportività.

di Luca Ravaglia Torna uno degli appuntamenti classici del Circolo Tennis Alberto Ronconi di Cesena, il Torneo Open maschile organizzato in collaborazione con Agenzia d’Affari di Cesena e Cesenatico che ormai da decenni è un punto di riferimento per gli appassionati del territorio e non solo. Le gare del tabellone che conta 92 atleti inizieranno oggi pomeriggio, con ingresso gratuito per chiunque voglia assistere agli incontri. "Ci apprestiamo a rilanciare ulteriormente l’appuntamento faro della nostra stagione – commentano gli organizzatori – contando sulla presenza di tanti atleti quotati che raggiungeranno Cesena provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo Ronconi, via al torneo Open. Duello tra i big Bronzetti e Bagnolini Presentata l'edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, 1500 euro di montepremiDomani prende il via l’edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, intitolato “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico”. Australian Open 2026, Lucia Bronzetti accede al 2° turno delle qualificazioni. Brancaccio e Rosatello si fermanoAll'inizio delle qualificazioni femminili agli Australian Open 2026, Lucia Bronzetti ha ottenuto l'accesso al secondo turno, mentre Brancaccio e Rosatello si sono fermati nel loro percorso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Circolo Ronconi, via al torneo Open. Duello tra i big Bronzetti e Bagnolini; Tennis, al via il trofeo Agenzia d’affari Cesena; Tennis parte l’Open di Cesena al Ct Ronconi. “Legge di bilancio 2026: una manovra senza visione”: lunedì 12 gennaio alle 20:30, al Circolo Arci Ronco di Forlì organizziamo un approfondimento su questo tema con il senatore Pd Daniele Manca . Sarà l’occasione per fare il punto sulla manovra varata dal facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.