Australian Open 2026 Lucia Bronzetti accede al 2° turno delle qualificazioni Brancaccio e Rosatello si fermano
All'inizio delle qualificazioni femminili agli Australian Open 2026, Lucia Bronzetti ha ottenuto l'accesso al secondo turno, mentre Brancaccio e Rosatello si sono fermati nel loro percorso. La prima giornata ha registrato un bilancio complessivamente negativo per l’Italia, evidenziando le sfide ancora da affrontare nel torneo di qualificazione.
Il bilancio è negativo per l’Italia nella prima giornata dedicata alle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026. Tre tenniste sono state coinvolte: Lucia Bronzetti, Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello. Solo la romagnola prosegue nel tabellone cadetto. Bronzetti ha prevalso sulla spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (n.231 WTA) con il punteggio di 6-0 6-7 (3) 6-1 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Si è trattato di un incontro piuttosto particolare, dominato da Lucia nel primo e nel terzo set, mentre il secondo ha visto un’improvvisa parità. L’azzurra affronterà nel secondo turno delle qualificazioni l’americana Mary Stoiana (n. 🔗 Leggi su Oasport.it
