Quarant'anni fa moriva Dian Fossey la signora dei gorilla che ha combattuto il bracconaggio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre del 1985 fu ritrovato il corpo senza vita della primatologa americana Dian Fossey in Rwanda. I colpevoli della sua morte non sono mai stati identificati ma ancora oggi si ricorda il suo impegno che ha portato alla conservazione e alla tutela dei gorilla di montagna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

