Maradona dopo cinque anni ancora nessuna verità sulla sua morte | il nuovo processo le testimonianze delle figlie e i dubbi sullo staff medico

Sono passati cinque anni da quel giorno in cui l'Argentina e il mondo intero si sono fermati. Tre semplici parole che hanno commosso gli amanti del calcio e non solo: «D10S. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maradona, dopo cinque anni ancora nessuna verità sulla sua morte: il nuovo processo, le testimonianze delle figlie e i dubbi sullo staff medico

