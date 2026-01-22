Il ciclone Harry ha causato significativi danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando piogge intense, mareggiate e venti forti. Dopo tre giorni di condizioni climatiche estreme, le regioni interessate si trovano ad affrontare danni alle coste e alle infrastrutture. La situazione richiede attenzione e interventi di emergenza per fronteggiare le conseguenze di questo evento meteorologico, che ha lasciato un impatto importante sul territorio.

Il ciclone Harry ha perso forza, ma lascia dietro di sé una scia di distruzione, acqua e fango. In tre giorni di nubifragi, raffiche di vento e mareggiate, il fenomeno ha colpito duramente Sicilia, Sardegna e Calabria, devastando oltre 100 chilometri di costa solo nell’isola maggiore. Le onde hanno raggiunto al largo un’altezza record di 16 metri, mentre lungo le coste siciliane il mare ha superato in più punti i 9 metri. La conta dei danni è appena iniziata. Il presidente della Regione siciliana parla di mezzo miliardo di euro e ha convocato una riunione straordinaria della Giunta, annunciando la richiesta di stato di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ciclone Harry, devastate Sicilia e Sardegna: onde record e costa in ginocchio

Ciclone Harry: devastante maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Allagamenti e mareggiate recordIl maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

Onde da 10 metri invadono la Sicilia: il ciclone Harry semina panico sulla costa ionicaIl ciclone Harry ha colpito la costa ionica siciliana, portando onde di circa 10 metri e forti mareggiate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, spiagge devastate in Calabria, Sicilia e Sardegna: conto salato per i balneari; FOTO e VIDEO | A Palermo c'è la conta dei danni dopo il ciclone Harry: Arenella e Mondello devastate dalle mareggiate; Ciclone Harry, Sicilia in ginocchio: disastro sulla fascia ionica, danni ingenti in tutta l’isola | FOTO e VIDEO; Maltempo e coste devastate: Sicilia, Calabria e Sardegna contano i danni. I balneari tra emergenza climatica e incertezza sui bandi.

Maltempo senza tregua al Sud: il ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna. Resta l’allerta rossaDanni ingenti a Taormina e Siracusa, evacuazioni a Giardini Naxos e criticità nei porti di Palermo. Emergenza anche a Catanzaro ... italiaoggi.it

I danni del ciclone Harry a Palermo, devastato il porticciolo dell’Arenella CLICCA PER IL VIDEOE' stata una lunga notte per i pescatori del porticciolo dell'Arenella di Palermo. Il ciclone Harry, qui, ha colpito duro. Le immagini ... ilsicilia.it

Domani il ministro della Protezione civile in Sicilia nelle zone colpite dal ciclone Harry - facebook.com facebook

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com