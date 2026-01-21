Onde da 10 metri invadono la Sicilia | il ciclone Harry semina panico sulla costa ionica

Il ciclone Harry ha colpito la costa ionica siciliana, portando onde di circa 10 metri e forti mareggiate. A Scaletta Zanclea, le onde hanno raggiunto il centro abitato, causando danni e disagi. La situazione richiede attenzione e interventi per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture lungo la costa.

Il ciclone mediterraneo Harry ha scaricato tutta la sua furia sulla costa ionica siciliana. A Scaletta Zanclea (Messina), onde alte fino a 9 metri hanno sfondato le difese costiere, invadendo strade e raggiungendo il centro abitato con potenti risacche schiumose. Il video virale mostra l'acqua che sommerge vie strette, auto a rischio e persone che, nonostante l'allerta rossa, si trovano pericolosamente vicine al mare. La Protezione Civile ha chiuso scuole in centinaia di comuni, evacuato zone costiere e segnalato venti oltre i 120 kmh. Fortunatamente non si contano vittime, ma la notte è stata durissima per i residenti tra mareggiate eccezionali e allagamenti diffusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Onde da 10 metri invadono la Sicilia: il ciclone Harry semina panico sulla costa ionica Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metriIl maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade. Ciclone Harry, è il giorno più critico: scuole chiuse, evacuazioni e costa ionica sotto pressioneOggi la Sicilia affronta il momento più critico del maltempo causato dal ciclone Harry. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Burrasca, piogge e onde sino a 10 metri in arrivo in Sardegna; Il super ciclone nell’isola: nubifragi e onde alte fino a 10 metri. Cresce l’allerta nei Comuni – ecco le zone più esposte; Sicilia nella morsa di Harry: il ciclone provoca onde fino a 10 metri, bufera di neve sull'Etna. Salvata una famiglia sul vulcano; Il ciclone Harry fa paura alla Calabria: pioggia fino a 600mm e onde da 10 metri. Il ciclone Harry fa paura alla Calabria: pioggia fino a 600mm e onde da 10 metriPrecipitazioni da sparse a diffuse con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a preval ... cn24tv.it Onde record in arrivo quasi 10 metri d’altezza, ecco dove si abbatterannoStiamo assistendo all’approfondimento di un vortice afro mediterraneo davvero severo, con meteo che si fa decisamente critico in alcune regioni. meteogiornale.it Venti fino a 150 km/h e onde di 10 metri sulle coste: evacuazioni, danni, scuole chiuse. La situazione al Sud - facebook.com facebook #Maltempo #Messina, da #FurciSiculo: “lungomare completamente allagato, attese onde di 7 metri” x.com

