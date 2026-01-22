Ciclismo Filippo Ganna | In questa stagione lotterò per arrivare primo

Filippo Ganna, ciclista del Team Ineos Grenadiers, si sta preparando a Gran Canaria per l’inizio della stagione 2026. Dopo un 2025 caratterizzato da risultati alterni, il corridore italiano si impegna a migliorarsi e a puntare alla vittoria. Con un calendario ricco di obiettivi, Ganna mira a ottenere risultati significativi nel nuovo anno, consolidando la sua posizione nel panorama ciclistico internazionale.

Filippo Ganna sta preparando a Gran Canaria l'esordio per la stagione 2026. Il corridore del Team Ineos Greandiers si prepara ad un anno impegnativo, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un 2025 altalenante, che lo ha visto sfiorare il successo in numerose occasioni. L'azzurro ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale ha espresso il suo desiderio di tornare alla vittoria. Il 30enne di Verbania avrà come sempre una stagione piena, che lo vedrà protagonista del Giro d'Italia e del Tour de France. Il grande esperto delle prove contro le lancette affronterà poi anche due Classiche non banali: la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, nella quale sfiorò un incredibile successo nel 2025.

Viviani: "Una bella nidiata per il nostro ciclismo. E Ganna e Milan sono già forti"Elia Viviani, dopo aver concluso con successo la sua carriera agonistica, si prepara a intraprendere nuove sfide nel mondo del ciclismo.

