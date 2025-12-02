Olimpiadi Milano-Cortina Filippo Ganna porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma

Il ciclista verbanese plurimedagliato Filippo Ganna sarà tra i primi tedofori italiani.Giovedì 4 dicembre ad Atene, insieme a Jasmine Paolini, porterà la fiamma, in arrivo da Olimpia, e accenderà il braciere allo stadio Panathinako. Poi la fiaccola passerà nelle mani del comitato olimpico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

