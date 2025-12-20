Elia Viviani, dopo aver concluso con successo la sua carriera agonistica, si prepara a intraprendere nuove sfide nel mondo del ciclismo. Con esperienze di alto livello e una forte passione per il settore, intende contribuire al rilancio del movimento italiano. Viviani:

Roma, 20 dicembre 2025 - La gran chiusura su pista, con l'oro iridato nell'eliminazione, e poi subito due nuovi ruoli nella 'seconda vita', quello di direttore sportivo della Ineos Grenadiers e l'altro di team manager della Nazionale: Elia Viviani è pronto alle nuove sfide, da vivere anche con la speranza di rilanciare il ciclismo italiano. Le dichiarazioni di Viviani. Intercettato dai microfoni dell' Ansa, l'ormai ex corridore veronese ha commentato innanzitutto la nomina conferitagli dalla Federciclismo nelle ultime settimane. "Per me quella azzurra è come una seconda maglia, non le ho mai mancato di rispetto e questo è un ruolo che sa di ringraziamento da parte della Federazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Viviani: "Una bella nidiata per il nostro ciclismo. E Ganna e Milan sono già forti"

