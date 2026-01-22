Ci sono buone ragioni per essere ottimisti sull’Europa nel 2026

L’Europa nel 2026 presenta segnali di progresso e stabilità, offrendo motivi concreti per guardare al futuro con ottimismo. Separando le questioni politiche dai successi economici e sociali, si evidenziano iniziative che rafforzano l’unità e la crescita del continente. In questo contesto, è importante riconoscere i progressi e le opportunità che contribuiscono a rendere l’Europa un luogo di sviluppo e collaborazione.

"E se invece della politica Maga cominciassimo a parlare di Mega, Make Europe great again? In fondo ci sono diverse buone ragioni per essere ottimisti sull'Europa". Maria Luisa Gota, amministratrice delegata di Eurizon Capital, la società di asset management di Intesa Sanpaolo, e presidente di Assogestioni, parla davanti alla platea di 100 grandi investitori – italiani ed esteri – riuniti all'ultimo piano del grattacielo di Gioia22 a Milano per ascoltare (in anteprima) le previsioni e gli scenari per il 2026. Da fuori arriva l'eco delle tensioni internazionali che hanno accompagnato l'apertura dei lavori a Davos.

