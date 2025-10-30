Separazione delle carriere nel giorno dell’approvazione finale Nordio ammette | Ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma
“Mi auguro che il referendum sulla separazione delle carriere venga mantenuto in termini giudiziari, pacati e razionali e che non venga politicizzato nell’interesse della politica ma soprattutto della magistratura. Non si tratta di una legge punitiva nei confronti della magistratura. Quindi trovo improprio che si ripeta tutta questa tiritera su un attentato alla Costituzione”. L’ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, subito dopo l’approvazione della riforma delle separazione delle carriere, al Senato. Subito dopo il via libera finale da parte del Senato, il Guardasigilli ha ammesso: “Ci sono sicuramente ragioni per essere perplessi su alcune scelte della riforma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
La Stampa. . I militanti di Forza Italia sono scesi in piazza a Roma per festeggiare in Senato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura: "Risultato storico in nome di Silvio Berlusconi". - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere non risolve i problemi della magistratura ma smantella l’ordine giudiziario - X Vai su X
Separazione delle carriere, oggi il sì alla riforma. La risposta ai magistrati - mob, gli striscioni, i calici in su per il via libera alla riforma della giustizia al Senato, oggi pomeriggio, nel segno (e sogno) di Silvio Berlusconi. Lo riporta ilgazzettino.it
Via libera definitivo alla separazione delle carriere. Centrodestra in festa - Esultano i partiti di maggioranza: "Giornata storica". huffingtonpost.it scrive
Giudici, il Senato approva la separazione delle carriere - ROMA – La riforma sulla separazione delle carriere all’interno della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato. Scrive livesicilia.it