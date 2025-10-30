Separazione delle carriere nel giorno dell’approvazione finale Nordio ammette | Ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi auguro che il referendum sulla separazione delle carriere venga mantenuto in termini giudiziari, pacati e razionali e che non venga politicizzato nell’interesse della politica ma soprattutto della magistratura. Non si tratta di una legge punitiva nei confronti della magistratura. Quindi trovo improprio che si ripeta tutta questa tiritera su un attentato alla Costituzione”. L’ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, subito dopo l’approvazione della riforma delle separazione delle carriere, al Senato. Subito dopo il via libera finale da parte del Senato, il Guardasigilli ha ammesso: “Ci sono sicuramente ragioni per essere perplessi su alcune scelte della riforma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

separazione delle carriere nel giorno dell8217approvazione finale nordio ammette ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma

© Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, nel giorno dell’approvazione finale Nordio ammette: “Ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma”

Altre letture consigliate

separazione carriere giorno dell8217approvazioneSeparazione delle carriere, oggi il sì alla riforma. La risposta ai magistrati - mob, gli striscioni, i calici in su per il via libera alla riforma della giustizia al Senato, oggi pomeriggio, nel segno (e sogno) di Silvio Berlusconi. Lo riporta ilgazzettino.it

separazione carriere giorno dell8217approvazioneVia libera definitivo alla separazione delle carriere. Centrodestra in festa - Esultano i partiti di maggioranza: "Giornata storica". huffingtonpost.it scrive

Giudici, il Senato approva la separazione delle carriere - ROMA – La riforma sulla separazione delle carriere all’interno della magistratura è stata approvata definitivamente dall’aula del Senato. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Giorno Dell8217approvazione