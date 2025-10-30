Separazione delle carriere nel giorno dell’approvazione finale Nordio ammette | Ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma

“Mi auguro che il referendum sulla separazione delle carriere venga mantenuto in termini giudiziari, pacati e razionali e che non venga politicizzato nell’interesse della politica ma soprattutto della magistratura. Non si tratta di una legge punitiva nei confronti della magistratura. Quindi trovo improprio che si ripeta tutta questa tiritera su un attentato alla Costituzione”. L’ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, subito dopo l’approvazione della riforma delle separazione delle carriere, al Senato. Subito dopo il via libera finale da parte del Senato, il Guardasigilli ha ammesso: “Ci sono sicuramente ragioni per essere perplessi su alcune scelte della riforma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

