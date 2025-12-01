Trump ottimista sull' accordo di pace in Ucraina | Ci sono buone possibilità
A bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha commentato con toni positivi i colloqui avvenuti in Florida tra funzionari statunitensi e ucraini. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di “buone possibilità” di raggiungere un accordo che possa portare alla fine della guerra tra Russia e Ucraina, sottolineando come le discussioni stiano procedendo nella direzione auspicata. Trump ha spiegato di aver ricevuto aggiornamenti dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato speciale Steve Witkoff, reduci dall’incontro con la delegazione ucraina. Secondo il presidente, entrambi hanno riferito progressi incoraggianti, pur riconoscendo l’esistenza di “problemi difficili” che Kiev deve affrontare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
