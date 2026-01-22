Choc Metromare lancio di sassi contro i mezzi in transito Distrutti i vetri laterali indagini a tappeto
Nella zona di Miramare, Rimini, due vetture del Metromare sono state danneggiate da lanci di sassi mentre erano in transito. I vetri laterali dei mezzi sono stati distrutti, rendendo necessario avviare indagini per identificare i responsabili. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici in zona.
Due vetture del Metromare in servizio sul tratto di tracciato di Miramare (Rimini) hanno riportato il danneggiamento dei vetri laterali. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì, 21 gennaio. Un atto vandalico grave e rilevante, soprattutto a fronte delle informazioni raccolte sulla dinamica dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it
