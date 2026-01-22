Choc Metromare lancio di sassi contro i mezzi in transito Distrutti i vetri laterali indagini a tappeto

Nella zona di Miramare, Rimini, due vetture del Metromare sono state danneggiate da lanci di sassi mentre erano in transito. I vetri laterali dei mezzi sono stati distrutti, rendendo necessario avviare indagini per identificare i responsabili. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici in zona.

