Lancio di sassi contro le auto in transito poi minacce e pugni ai carabinieri | arrestata una donna

È finito con l’arresto e con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, il pomeriggio di domenica per una trentanovenne di origini domenicane, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine.Erano passate da poco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

