Cantiere in via Acquedotto greco controlli dei carabinieri | sei operai in nero e carenze sulla sicurezza

I carabinieri di piazza Dante, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Catania Nil, hanno effettuato un controllo in un cantiere situato in via Acquedotto Greco, a Catania. Durante l’ispezione sono stati riscontrati sei operai impiegati senza regolare contratto e diverse carenze sulla sicurezza sul lavoro. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo e tutela delle condizioni lavorative nel settore edile.

Nel corso del controllo, infine, sono stati identificati 7 lavoratori, 6 dei quali sono risultati impiegati irregolarmente. A seguito delle violazioni riscontrate, è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva pari a 11.700 euro I carabinieri di piazza Dante, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Catania Nil, hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un immobile privato situato a Catania nei pressi di via Acquedotto greco. Al termine dell'ispezione, il committente dei lavori, un 48enne residente a Catania, è stato denunciato.

