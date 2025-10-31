Ristoranti e bar | lavoro nero e violazioni sulla sicurezza attività sospese e migliaia di euro di multe

Nuovi controlli dei carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro e nuove irregolarità che emergono. L'attenzione degli ultimi giorni si è concentrata su bar, ristoranti e pubblici esercizi e le violazioni, in realtà, sono sempre le medesime: mancato rispetto delle norme per la sicurezza sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ispettori del lavoro in azione tra ristoranti, negozi e cantieri: sospese 4 attività e sanzioni fino a 3.900 euro per ciascun dipendente irregolare. - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli, lavoro nero in ristoranti, bar e chalet: sospese 4 attività, multe salate per poter riaprire - Lavoratori in nero in ristoranti e chalet: sospese 4 attività, multe salate per poter riaprire. Da corriereadriatico.it

Lavoro nero, sospesa la licenza a un bar e quattro ristoranti - Bat hanno adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, per il superamento della soglia del 10% ... Riporta quotidianodipuglia.it

Sampierdarena, maxi controlli tra bar e ristoranti: sporcizia, lavoro in nero e multe per oltre 15mila euro - Operazione congiunta di Nas, carabinieri e polizia locale a Sampierdarena: multe per irregolarità igieniche, lavoro in nero e bevande non tracciabili. Da ligurianotizie.it