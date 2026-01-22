Chiedono di scaldare l’omogeneizzato di carne e il ristorante vegano dice no è scontro | La mamma in lacrime

Il 31 dicembre a Casale Monferrato, un ristorante vegano si è rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne per un bambino di sei mesi, generando un nuovo scontro tra genitori e ristoratori. La richiesta ha suscitato reazioni emotive, mentre la vicenda evidenzia le differenze tra scelte alimentari e pratiche di servizio. Un episodio che ha coinvolto la famiglia e ha acceso un dibattito sulla gestione delle richieste dei clienti in ambito ristorativo.

Matteo Bassetti: «Cucinare è una forma di romanticismo, se non fossi diventato primario avrei aperto un ristorante. La carne? La demonizzano ma sbagliano»Matteo Bassetti, noto primario e figura pubblica, condivide la sua passione per la cucina, considerandola una forma di romanticismo.

