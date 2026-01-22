Chiedono di scaldare l'omogeneizzato di carne e il ristorante vegano dice no è scontro | La mamma in lacrime

Il 31 dicembre a Casale Monferrato si è verificato un episodio di confronto tra una madre e un ristorante vegano, che si è rifiutato di scaldare un omogeneizzato di carne destinato a un bambino di sei mesi. La situazione ha suscitato tensioni e commozione, evidenziando le differenze di opinioni tra le scelte alimentari e le richieste delle famiglie. Un caso che ha attirato l’attenzione sulla delicatezza delle decisioni legate all’alimentazione infantile.

Il 31 dicembre un ristorante vegano di Casale Monferrato si rifiuta di scaldare un omogeneizzato di carne per un bimbo di sei mesi. Ne nasce una polemica continuata online per due settimane che contrappone veganofobia e odio-social. Fanpage.it ha parlato con i protagonisti della vicenda.

