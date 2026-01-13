Matteo Bassetti | Cucinare è una forma di romanticismo se non fossi diventato primario avrei aperto un ristorante La carne? La demonizzano ma sbagliano
Matteo Bassetti, noto primario e figura pubblica, condivide la sua passione per la cucina, considerandola una forma di romanticismo. Dalla sua esperienza sui social ai impegni in programmi come Celebrity Chef, spiega come la carne venga spesso demonizzata, ma ritiene che questa visione sia sbagliata. Un racconto autentico di un medico che unisce interesse professionale e passione personale, offrendo uno sguardo diverso sul mondo culinario.
Dai primi video in cucina sui social alla partecipazione a Celebrity Chef: uno dei medici più famosi racconta la sua passione. E ci propone una ricetta, ligure naturalmente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
