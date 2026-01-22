chiara poggi e alberto stasi la chat a luci rosse irrompe da giletti

Chiara Poggi e Alberto Stasi tornano al centro dell’attenzione con nuove rivelazioni emerse attraverso una chat a luci rosse, che hanno fatto irruzione nell’attualità. Massimo Giletti ha definito il materiale come un “documento delicato”, anticipando un approfondimento su un caso di cronaca che ha suscitato interesse e discussioni, in attesa della puntata di “Lo stato delle cose”.

Un “documento delicato”. Così Massimo Giletti poche ore prima di Lo stato delle cose aveva annunciato lo scoop riguardo al delitto di Garlasco. Un documento in grado di “illuminare” il rapporto di Chiara Poggi e Alberto Stasi con il mondo delle luci rosse. Si tratta di una chat privata tra i due fidanzati risalente al 17 settembre 2006, meno di un anno prima della tragica morte della ragazza avvenuta la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Un omicidio per cui è stato condannato in via definitiva proprio Stasi, a 16 anni. Ora che da un anno circa è indagato anche Andrea Sempio, torna d’attualità la questione del movente, con la nuova perizia della famiglia Poggi che ha portato alla luce gli accessi a una cartella “Militare” sul pc di Alberto, con contenuti pornografici, visionata da Chiara la sera prima della sua morte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Argomenti discussi: Prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò immagini pedopornografiche nel pc di Alberto Stasi; Garlasco, ora è battaglia sui pc: perizie e controperizie su quelli di Stasi e di Chiara Poggi; Quarto Grado: Caso Garlasco: le analisi sul PC di Alberto Stasi Video; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo.

