Garlasco le chat fra Chiara Poggi e Alberto Stasi svelate e i dubbi sul presunto movente legato ai film porno

A Garlasco emergono nuove conversazioni tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, che rivelano dettagli sulla loro relazione e possibili motivazioni. Le chat svelano anche un interesse condiviso per contenuti pornografici, alimentando dubbi sul movente del delitto. Questi sviluppi offrono uno sguardo più approfondito sulla vicenda, sollevando interrogativi sulla dinamica tra i protagonisti e le circostanze che hanno portato al tragico evento.

A “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 è stato diffuso un nuovo documento sul caso di Garlasco, in cui si evidenziano alcuni scambi in chat tra Alberto Stasi e Chiara Poggi in cui i due ragazzi parlavano liberamente di film porno scaricati e condivisi, oltre a possibili allusioni su filmini registrati con loro stessi protagonisti. Il documento potrebbe indebolire l’ipotesi che la visione dei file possa aver scatenato l’omicidio di Chiara. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, le chat fra Chiara Poggi e Alberto Stasi svelate e i dubbi sul presunto movente legato ai film porno Caso Garlasco, legali Poggi: “Nuove analisi confermano che Chiara trovò file porno sul pc di Alberto Stasi”La difesa della famiglia Poggi ha comunicato che nuove analisi informatiche confermerebbero come Chiara Galli abbia accesso, la sera prima della sua morte, alla cartella del computer di Alberto Stasi contenente file pornografici catalogati per genere. Garlasco, l'ira della famiglia Poggi: «Vogliono riabilitare Alberto Stasi mettendo noi alla gogna». La perizia: Chiara vide i porno sul suo pcLa famiglia Poggi esprime preoccupazione riguardo alle recenti indagini sulla morte di Chiara, evidenziando come si voglia riabilitare Alberto Stasi e mettere in discussione la memoria della vittima. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Garlasco, le chat fra Chiara Poggi e Alberto Stasi svelate e i dubbi sul presunto movente legato ai film porno - Garlasco, le chat tra Alberto Stasi e Chiara Poggi: l'ipotesi che condividessero l'interesse per il porno e il possibile movente in dubbio ... virgilio.it

Garlasco, a tu per tu con Andrea Tosatto: Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio e gli altri...

Colpo di scena Garlasco, la scoperta su Stasi nelle chat: chi è davvero. “E Chiara Poggi...” (VIDEO) facebook

