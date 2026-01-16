Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto la nuova analisi della famiglia della vittima | l’ultimo attacco ad Alberto Stasi
La famiglia di Chiara Poggi presenta una nuova analisi informatica che mette in discussione le recenti ricostruzioni sul caso Garlasco. In particolare, si sostiene che Chiara avrebbe trovato i file compromettenti di Alberto Stasi la sera precedente al delitto. Questa consulenza, commissionata dalla famiglia, mira a offrire un aggiornamento sulla vicenda e a contribuire alla ricostruzione dei fatti.
Una consulenza informatica commissionata dalla famiglia Poggi prova a ribaltare quanto emerso nei giorni scorsi sul caso Garlasco. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna annunciano che «la sera prima di essere uccisa, Chiara Poggi aveva fatto accesso proprio alla cartella del Pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all’epoca». L’approfondimento è stato condotto dai consulenti Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti utilizzando «programmi nuovi, dei nuovi software, che hanno consentito, attraverso le analisi sulla copia forense» del computer di Alberto Stasi, «di acquisire un dato di assoluta certezza». 🔗 Leggi su Open.online
