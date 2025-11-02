Claudia Gerini ha due figlie, Rosa e Linda. Rosa Enginoli è la prima figlia di Claudia Gerini e studia cinema alla NYU a New York. Mesi fa l’attrice aveva annunciato su Instagram che la figlia era stata ammessa nel celebre college: “ Abbiamo ricevuto la conferma! Mia figlia frequenterà il college NYU. Era così difficile entrare! Ma tu ce l’hai fatta. Sei la mia grande, immensa soddisfazione, sei la mia dolce e forte guerriera, sei bella, talentuosa, piena di fascino. Conquisterai tutti. Complimenti per questo successo ”. A fine agosto Claudia e l’ex marito Alessandro Enginoli hanno accompagnato la figlia a New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosa e Linda, chi sono le figlie di Claudia Gerini e cosa fanno nella vita (e chi sono i due padri)