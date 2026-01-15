Chi sono le figlie dei Jalisse Angelica e Aurora e cosa fanno nella vita | La prima è sottile con i miei falsetti la seconda più rockettara

Angelica e Aurora sono le figlie dei Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Angelica ha uno stile sottile, nota per i suoi falsetti, mentre Aurora si distingue per un carattere più rock. Sono cresciute in un ambiente musicale, ma hanno scelto percorsi diversi. La loro presenza rappresenta un legame tra la tradizione artistica dei genitori e le proprie individualità.

I Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, si sono sposati nel 1999 e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Angelica e Aurora. La primogenita ha studiato per un anno in Paraguay durante gli anni del liceo e successivamente ha conseguito la laurea all ‘Università Ca Foscari di Venezia. Aurora, classe 2008 è la secondogenita dei Jalisse: la ragazza nutre una grande passione per il cucito, l’arte e la poesia. Entrambe hanno due voci notevoli dal punto di vista musicale definite così dalla madre, Alessandra Drusian sulle pagine di Gente: “ La prima è sottile, con i miei falsetti, la seconda più rockettara”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

