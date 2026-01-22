Chi sono l’ex marito e il marito di Roberta Bruzzone Massimiliano Cristiano e Massimo Marino

Da metropolitanmagazine.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bruzzone è nota per il suo lavoro nel campo della criminologia e della psicologia forense. Tra le informazioni sulla sua vita privata, si sa che il suo primo marito è stato Massimiliano Cristiano, con cui si è sposata nel 2011 e da cui si è separata nel 2015. Successivamente, Roberta Bruzzone ha avuto un secondo matrimonio con Massimo Marino.

Massimiliano Cristiano è stato il primo marito di Roberta Bruzzone. I due si sono sposati nel 2011 ma nel 2015 hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti. Il giorno in cui hanno ottenuto il divorzio, la criminologa ha postato sui social uno scatto insieme all’ex marito, mentre brindavano alla separazione: “ Stiamo brindando al nostro divorzio appena definito, con rispetto e amicizia, le nostre strade si sono divise ma resta un grande affetto per il percorso che abbiamo fatto insieme ”, ha scritto la Bruzzone su Facebook, augurando a Massimiliano Cristiano un futuro di gioia e serenità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono l8217ex marito e il marito di roberta bruzzone massimiliano cristiano e massimo marino

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e il marito di Roberta Bruzzone, Massimiliano Cristiano e Massimo Marino

Leggi anche: Chi sono l’ex marito e il futuro marito di Vanessa Incontrada, Andrea Palmieri e Rossano Laurini e lo scandalo (cognati tra di loro)

Chi è Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger tra scandali e accuseMassimiliano Caroletti, produttore, è noto soprattutto come marito di Eva Henger.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Chi è l’ex consigliera di Trump nominata presidente di Meta; Chi è Caterina Licini, ex ballerina di Amici e nuova fidanzata di Cesare Cremonini; Quel 16 gennaio 1979 quando con lo Shah lasciammo l'Iran. Chi è l'ex imperatrice Farah Diba, madre dell'erede al trono; Il ciclista amico dei bimbi, il criminologo, l’ex capo dei ghisa, il vecchio poliziotto: chi sono le new entry in Comune a Milano.

chi sono l exSara Bluma, chi è l’ex fidanzata di Can Yaman: perchè si sono lasciati?/ Messo me stessa indietroSara Bluma è l'ex fidanzata di Can Yaman, è una dj e producer italia: vero nome e perché si sono lasciati: dal sogno delle nozze alla rottura ... ilsussidiario.net

chi sono l exChi sono l’ex moglie e la fidanzata di Jimmy Ghione, Tania Paganoni (mamma dei suoi figli) e Marialaura De VitisJimmy Ghione ha una relazione stabile con Marialaura De Vitis, più giovane di lui ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.