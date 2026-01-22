Chi sono l’ex marito e il marito di Roberta Bruzzone Massimiliano Cristiano e Massimo Marino

Roberta Bruzzone è nota per il suo lavoro nel campo della criminologia e della psicologia forense. Tra le informazioni sulla sua vita privata, si sa che il suo primo marito è stato Massimiliano Cristiano, con cui si è sposata nel 2011 e da cui si è separata nel 2015. Successivamente, Roberta Bruzzone ha avuto un secondo matrimonio con Massimo Marino.

Massimiliano Cristiano è stato il primo marito di Roberta Bruzzone. I due si sono sposati nel 2011 ma nel 2015 hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti. Il giorno in cui hanno ottenuto il divorzio, la criminologa ha postato sui social uno scatto insieme all’ex marito, mentre brindavano alla separazione: “ Stiamo brindando al nostro divorzio appena definito, con rispetto e amicizia, le nostre strade si sono divise ma resta un grande affetto per il percorso che abbiamo fatto insieme ”, ha scritto la Bruzzone su Facebook, augurando a Massimiliano Cristiano un futuro di gioia e serenità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

