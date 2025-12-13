Chi è Massimiliano Caroletti il marito di Eva Henger tra scandali e accuse

Massimiliano Caroletti, produttore, è noto soprattutto come marito di Eva Henger. La loro relazione ha attirato l’attenzione mediatica, inserendolo in un contesto di scandali e controversie. Prima di lui, Eva Henger ha vissuto due matrimoni significativi, tra cui quello con Riccardo Schicchi, figura importante nel mondo del cinema per adulti.

Massimiliano Caroletti, classe 1970, è un noto produttore romano con all'attivo molteplici pellicole di successo tra cui Torno a vivere da solo di Jerry Calà e Roma Nuda con Tomas Milian. Nel corso della sua carriera, Caroletti ha avuto anche una breve parentesi da attore, comparendo in film come Taxi Lovers e Bastardi.

