Chi è Massimiliano Caroletti il marito di Eva Henger tra scandali e accuse

13 dic 2025

Massimiliano Caroletti, produttore, è noto soprattutto come marito di Eva Henger. La loro relazione ha attirato l’attenzione mediatica, inserendolo in un contesto di scandali e controversie. Prima di lui, Eva Henger ha vissuto due matrimoni significativi, tra cui quello con Riccardo Schicchi, figura importante nel mondo del cinema per adulti.

Eva Henger ha avuto due matrimoni importanti: il primo con Riccardo Schicchi (produttore e talent scout del mondo porno, padre non biologico della figlia Mercedesz, scomparso nel 2012), con cui è rimasta legata fino alla morte, e il secondo con Massimiliano Caroletti (produttore), sposato nel 2013, da cui ha avuto la figlia Jennifer. Chi è Massimiliano Caroletti, compagno di Eva Henger. Massimiliano Caroletti, classe  1970, è un noto  produttore romano  con all’attivo molteplici pellicole di successo tra cui  Torno a vivere da solo  di  Jerry Calà  e  Roma Nuda  con  Tomas Milian. Nel corso della sua carriera,  Caroletti ha avuto anche una breve parentesi da attore, comparendo in film come  Taxi Lovers  e  Bastardi. Metropolitanmagazine.it

