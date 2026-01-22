Riccardo Mirarchi chi era il 20enne romano morto in vacanza a Courmayeur | l' incidente con gli sci davanti alla fidanzata

Riccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni, ha perso la vita mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a causa di un incidente sciistico. Durante una giornata di vacanza tra le montagne, si è scontrato mentre scendeva con gli sci. La tragedia si è verificata davanti alla sua fidanzata, lasciando sgomenta la comunità. Questo episodio sottolinea i rischi legati allo sport invernale e la tragicità di un incidente improvviso.

Dovevano essere giorni di vacanza, tra le vette di Courmayeur. E invece Riccardo Mirarchi è morto nel pomeriggio di ieri - mercoledì 21 gennaio - mentre sciava, schiantandosi contro un albero dopo aver perso il controllo. Un incidente terribile che si è consumato in un istante sotto gli occhi della sua fidanzata. Il ragazzo, nato nel 2005, era uno studente di Filosofia ed Economia alla Luiss. La tragica scomparsa è stata già comunicata ai genitori, che si sono messi in viaggio verso la località sciistica. «Una tragedia», ha detto sconvolto al Messaggero Tommaso, suo amico e compagno di università. 🔗 Leggi su Leggo.it

A Courmayeur, Riccardo Mirarchi, 21 anni, è deceduto dopo un incidente sugli sci.

L'incidente si è verificato mentre la vittima – un 21enne romano, Riccardo Mirarchi – stava percorrendo una pista di rientro a Dolonne.