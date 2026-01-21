La camera ardente di Valentino Garavani il compagno Bruce Hoeksema | Sono devastato

Nella piazza Mignanelli è stata allestita la camera ardente di Valentino Garavani, con fiori bianchi e un messaggio di affetto di Bruce Hoeksema, suo compagno: “Sono devastato”. Un momento di commozione e ricordo per uno dei stilisti più influenti della moda italiana, che si conclude con un saluto semplice e rispettoso.

Hoeksema: Devastato dalla morte di Valentino

