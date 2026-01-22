Chi è la moglie di Demo Morselli Lucia Montella mamma di sua figlia Alisia

Demo Morselli, nato il 12 novembre 1961 a Rolo, in provincia di Reggio Emilia, è sposato con Lucia Montella, sua manager. La coppia ha una figlia di nome Alisia. Morselli ha costruito la propria carriera professionale nel settore, mantenendo un rapporto stabile e discreto con la famiglia. Lucia Montella, sua moglie, è conosciuta anche come madre di Alisia, contribuendo a mantenere un equilibrio tra vita privata e lavorativa.

Demo Morselli è sposato con Lucia Montella, sua manager. La coppia ha una figlia di nome Alisia. Demo Morselli è nato il 12 novembre del 1961 a Rolo, piccolo centro in provincia di Reggio Emilia, sotto il segno dello Scorpione. Fin da piccolo comincia ad appassionarsi alla musica e comincia a suonare la tromba (strumento che insegnerà poi a Jovanotti), verso la quale proverà amore a prima vista. Successivamente conquista il diploma in musica presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana ed internazionale? Da Elio e le Storie Tese a Irene Fargo, da Fiorella Mannoia a Fabio Concato, da Gino Paoli a Renato Zero, quasi non si contano gli artisti che hanno lavorato con lui! E fra questi figura anche un certo Ray Charles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

