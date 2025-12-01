Perché non mi vedete più in tv Demo Morselli cosa fa oggi
Demo Morselli, oggi sessantaseienne e da sei anni ufficialmente in pensione, continua a vivere come se il palcoscenico fosse una seconda casa. Il celebre musicista e direttore d’orchestra non ha mai rallentato davvero: viaggia instancabilmente con la sua Demo Big Band Orchestra, macinando chilometri su chilometri lungo tutta la Penisola. «Percorro 100mila km l’anno», racconta in un’intervista rilasciata a Libero, spiegando come la sua vita sia ancora scandita da spostamenti, concerti, prove e serate. Nonostante gli hotel e i ristoranti siano stati a lungo parte integrante della sua quotidianità, oggi preferisce sempre rientrare nella sua Porto Santo Stefano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
